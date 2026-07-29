В Дагестане хозяин гостевых домов стал фигурантом дела о гибели туриста

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против владельца гостевых домов близ села Чалда Гергебильского района после того, как один из постояльцев сорвался с неогороженного обрыва и скончался в больнице, сообщает пресс-служба ведомства.

Гунибский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Дагестану инициировал уголовное преследование хозяина туристических объектов, расположенных вблизи чалдинского урочища в Гергебильском районе республики. Фигуранту дела вменяется состав, предусмотренный ч. 2 ст. 238 УК РФ, — предоставление услуг, представляющих угрозу жизни и здоровью потребителей, повлекшее гибель человека по неосторожности.

Трагедия произошла вечером 27 июля текущего года. Один из членов туристической группы, прибывшей отдохнуть в республику, заселился в гостевой дом и вышел на прилегающую территорию. В условиях слабой освещённости мужчина не заметил края крутого склона и сорвался с обрыва высотой свыше трех метров. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти пострадавшего не удалось — он скончался в лечебном учреждении от полученных травм.

По данным следствия, угроза для жизни постояльцев существовала значительно дольше, чем один туристический сезон: по меньшей мере с 2023 года владелец объектов систематически сдавал дома в аренду, не позаботившись ни об ограждениях вдоль опасного края склона, ни об элементарном наружном освещении прилегающей территории. Между тем близость построек к обрыву делала подобные меры безопасности обязательным условием легальной эксплуатации объектов.

В настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных мероприятий: устанавливают полный круг обстоятельств произошедшего и формируют доказательную базу. Ход расследования находится на контроле регионального следственного управления.

Станислав Маслаков