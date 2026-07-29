Потребление бензина на Ставрополье вернулось в норму после пикового спроса

В Ставропольском крае ситуация с обеспечением топливом постепенно нормализуется. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

По словам главы, после пикового спроса, который пришелся на прошлые недели, потребление вернулось к обычным объемам.

«Запасы ГСМ держим на постоянном контроле. Если возникнет необходимость, будем оперативно принимать дополнительные решения. С учетом этого отменил ограничения на использование служебного транспорта в краевых органах власти и рекомендовал сделать то же самое муниципалитетам», — написал губернатор.

Министерству энергетики Ставропольского края поручено проработать создание общедоступного интернет-ресурса, где в режиме реального времени будет вестись мониторинг работы АЗС.

Константин Соловьев