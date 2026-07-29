Отсрочку выплаты бюджетных кредитов назвали лишь передышкой для Ставрополья

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев считает, что перенос сроков погашения бюджетных кредитов способен лишь временно снизить финансовое давление на регионы, но не устраняет ключевые риски для их бюджетной устойчивости. Такой вывод эксперт сделал, комментируя для «Коммерсантъ-Кавказ» инициативу о переносе выплат по бюджетным кредитам с 2027–2029 годов на 2031–2033 годы.

По мнению эксперта, отсрочка позволит субъектам Федерации высвободить часть средств и направить их на текущие расходы, однако сама по себе не решит проблему роста стоимости обслуживания долга. Главной угрозой он назвал увеличение доли коммерческих банковских кредитов, которые обходятся регионам значительно дороже бюджетных заимствований.

«Перенос сроков погашения бюджетных кредитов, скорее, является временной передышкой, а не "антикризисной" мерой в полном смысле этого слова. Для региона с растущим объемом более дорогих коммерческих заимствований это дает возможность высвободить средства на более насущные нужды, но не решает фундаментальные проблемы стоимости обслуживания долга»,— отметил Сергей Толкачев.



Эксперт подчеркнул, что риск ухудшения долговой устойчивости сохранится, если регионам придется постепенно замещать бюджетные кредиты рыночными займами. В этом случае возрастут расходы на выплату процентов, а нагрузка на бюджеты увеличится даже при сохранении прежнего объема задолженности.

По словам господина Толкачева, перенос платежей одновременно смягчает график погашения долга. Он отметил, что именно концентрация крупных выплат в ограниченный период зачастую представляет для регионов большую угрозу, чем сам размер обязательств. Более равномерный график позволяет избежать кассовых разрывов и облегчает управление ликвидностью.

Эксперт также считает, что дополнительное время даст регионам возможность точнее планировать доходы и расходы, а также отказаться от практики привлечения дорогих краткосрочных кредитов для покрытия временного дефицита средств. При этом положительный эффект окажется устойчивым только в том случае, если власти не начнут использовать отсрочку как повод для увеличения новых заимствований.

Контекстом обсуждения стала инициатива федеральных властей перенести сроки возврата бюджетных кредитов субъектов Федерации. Ранее Минфин России сообщил о готовности рассмотреть перенос выплат, которые должны были пройти в 2027–2029 годах, на период 2031–2033 годов. Инициативу обсуждали во время встречи министра финансов РФ Антона Силуанова с руководителями регионов. По данным министерства, общий объем таких обязательств составляет около 293 млрд руб.

Для Ставропольского края вопрос имеет особое значение. В 2025 году регион значительно сократил государственный долг, однако эксперты отмечают, что сама величина задолженности остается не единственным показателем финансовой устойчивости. Стоимость обслуживания обязательств и их структура могут оказаться для бюджета не менее важными, чем абсолютный объем долга. Именно поэтому, считает Сергей Толкачев, перенос сроков погашения способен выиграть время для регионов, но без ограничения роста дорогих коммерческих заимствований не станет долгосрочным решением проблемы.

Станислав Маслаков