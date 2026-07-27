ПСБ поздравил Переславль-Залесский с 874-летием на фестивале «За морями, за лесами»

В Переславле-Залесском состоялся масштабный двухдневный фестиваль «За морями, за лесами», приуроченный к 330летию Российского флота и Дню города. Мероприятие прошло при поддержке банка ПСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

«Переславль-Залесский имеет богатую историю и культуру, поэтому сохранение его традиций, уникальных ремесел и вовлечение в этот процесс его жителей создают устойчивую среду для развития города, дарят ему неповторимую притягательную атмосферу. Такие масштабные фестивали «оживляют» малые города, воспитывают уважение к истории, объединяют горожан и развивают территории, делая их привлекательными для молодого поколения»,— отметил Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ.

Жителей и гостей города, собравшихся на берегу Плещеева озера, приветствовали Петр I и Александр Меншиков, роли которых исполнили актеры Первого русского театра им. Федора Волкова. Праздничная программа прошла на двух ключевых локациях: Народной площади, которая стала территорией созидания, ремесел, музыки и гастрономии — «ДЕЛАЙ!», и Городском пляже, представившем масштабные зрелища, — «МЕЧТАЙ!». На берегу Плещеева озера работали ремесленные мастерские, маркет и авторские кулинарные зоны. Главным событием гастрочасти стало шоу «Регата вкусов» с кулинарными битвами между командами пяти российских флотов и приготовлением большого морского сета. Победители получили призы от ПСБ. Гости фестиваля смотрели модное дефиле «Петровская ассамблея», участвовали в народном караоке «Битва хоров» и вечером наслаждались концертом ярославской группы «Мамульки Бенд».

ПСБ традиционно организовал и собственную развлекательно-познавательную площадку для детей и взрослых. Предложив гостям фестиваля проверить свою меткость, силу и ловкость и проявить творческие способности в различных тематических конкурсах. Всем участникам ПСБ дарил вкусные призы. Кроме того, ПСБ провел спартакиаду необычных спортивных форматов, в которой приняли участие сотрудники банка из Москвы и Ярославля. Также в этот день при поддержке банка прошел фестиваль воздухоплавания, на котором был побит рекорд одновременного запуска в небо воздушных шаров. Среди них был и шар банка ПСБ, на котором желающие могли подняться в воздух.

На воде развернулось масштабное театрализованное шоу, посвященное истории рождения Российского флота, и захватывающая парусная регата, участники которой боролись за призы от ПСБ. Не менее яркой и насыщенной была и вечерняя программа: парад яхт в сопровождении живой музыки с подсвеченными парусами — цветомузыкальное шоу «Бал парусов» — стал одним из центральных событий фестиваля.

Для семей c детьми была организована «верфь» «Потешная флотилия 2.0», где юные инженеры и их родители мастерили макеты кораблей и спускали их на воду. В спортивной зоне прошли необычные состязания — от «Пиратского турнира» по настольному теннису до мастеркласса по русской лапте.

Второй день фестиваля включал официальные торжества, посвященные истории Российского флота, и парад парусной флотилии в акватории городского пляжа на Плещеевом озере.