Индикаторы

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Анонсы некоторых материалов июльских «Денег»
Золото дешевеет
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
В июле цена золота опустилась ниже $4 тыс. за тройскую унцию впервые с ноября 2025 года. На рынке сложилась уникальная ситуация: золото перестало автоматически дорожать на фоне геополитических рисков, а также разгона инфляции, вызванного подъемом нефтяных котировок из-за перекрытия Ормузского пролива.
Ранее в таких условиях инвесторы закупали золото, которое исторически выполняло роль защитного актива.
О причинах смены роли золота на рынке читайте в статье «Беззащитный актив».
Нефть дорожает
Десятки публичных заявлений Дональда Трампа об окончании войны с Ираном, разгроме иранской армии и заключении мира не успокоили инвесторов и не вернули нефтяные цены к уровням начала года. Новое обострение конфликта привело к очередному резкому подорожанию углеводородов. 23 июля впервые с конца весны цена Brent превысила $100 за баррель.
Экономисты спорят, принесет ли подорожание нефти пользу российскому бюджету и экономике.
Сколько переоценка нефти принесет российскому бюджету, читайте в статье «Нефтяной барометр».
ВВП растет
ВВП России в мае вырос на 0,3%, за пять месяцев с начала года — на 0,2%, заявил президент России Владимир Путин 22 июля на совещании по экономическим вопросам в Кремле. «Один из ключевых факторов здесь — это, конечно, внутренний спрос, как со стороны государства, так и бизнеса, граждан»,— отметил президент. По его словам, по состоянию на 1 июля денежная масса прибавила примерно 13% в годовом выражении.
Такая динамика, по мнению Владимира Путина, позволяет рассчитывать на дальнейшее стабильное повышение внутреннего спроса.
Почему экономические прогнозы часто не сбываются, читайте в статье «Пальцем в небо».
ЦБ снижает ставку
На заседании совета директоров 24 июля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14%. Это уже десятое подряд снижение с июня прошлого года. Эльвира Набиуллина заявила, что исключить дальнейшее повышение ключевой ставки «невозможно». «Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанное с ним повышение цен на другие товары, мы повысили оценку по инфляции на текущий год до 6–7%»,— пояснила глава ЦБ.
Тогда же Банк России понизил прогноз роста ВВП в 2026 году с 0,5–1,5% до 0,0–1,0%.
Как политика ЦБ отражается на экономике, читайте в статье «Бизнес ждет перемен».