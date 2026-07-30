Жаркое лето 26-го

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Перемирие на Ближнем Востоке разрешилось новой военной эскалацией — Дональд Трамп в очередной раз не смог заговорить цены на нефть, что рванули за $100 за баррель. Власти Ирана лишь подлили масла в огонь своими заявлениями об огневом ответе. Новый глава ФРС и глава ЕЦБ едва ли могли успокоить рынки, лишив их надежды на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. Однако спрос на рисковые активы на американских площадках продолжил расти.

В России панические настроения автовладельцев из-за временных перебоев продаж бензина удалось сбить во многом заявлениями президента страны и профильных министров. А вот погасить ожесточенные споры политиков и бизнеса вокруг темпов снижения ключевой ставки ЦБ удалось едва ли. В июле Банк России второй раз за лето понизил «ключ» на 0,25 п. п., до 14%, что лишь подогрело недовольство оппонентов регулятором. С критикой действий ведомства Эльвиры Набиуллиной от имени бизнеса выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Примирительная риторика главы ЦБ и президента России едва ли успокоили биржу.