Улетел в кювет

В Ярославской области в ночь на 26 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с экскурсионным автобусом, в котором находились паломники из столичного региона. Пострадали восемь человек, в том числе дети. Помощь в условиях стационара понадобилась только одному пострадавшему. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария с экскурсионным автобусом под Ярославлем

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Авария с экскурсионным автобусом под Ярославлем

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария с участием экскурсионного автобуса Mercedes-Benz произошла в воскресенье, 26 июля, около 4:00 на 27-м км автодороги Тутаев — Шопша в Ярославском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В момент аварии в салоне находились 19 человек.

«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров автобуса, в том числе два несовершеннолетних, с различными травмами были госпитализированы в больницу»,— сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель 1964 года рождения не справился с управлением. Как отметили в прокуратуре, авария произошла в ночное время.

Губернатор Михаил Евраев уточнил, что в автобусе ехали жители Москвы и Московской области, которые направлялись в город Тутаев. Скорая помощь доставила взрослых пострадавших в ярославскую больницу имени Соловьева, а двоих детей — в областную детскую клиническую больницу.

«После осмотра и проведения всей необходимой диагностики пять взрослых и дети отпущены домой на амбулаторное наблюдение. Одна женщина госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как стабильное»,— рассказал Михаил Евраев.

Губернатор заверил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Прокуратура Ярославской области сразу взяла на контроль ход и результаты проверки Госавтоинспекции по факту ДТП. А днем областное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по этому факту. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«В настоящее время продолжается проведение следственных и иных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— отметили в СУ СКР по Ярославской области.

По данным источника «Ъ-Ярославль», поездка была паломнической. Тутаев не только один из туристических центров региона, но и город, в котором есть немало чтимых православных святынь. Перевозчиком была компания из подмосковного Подольска. Возраст взрослых пострадавших — от 23 до 60 лет.

На видеозаписи, опубликованной Госавтоинспекцией, видно, что автобус в результате ДТП упал на бок. Сотрудники ГАИ извлекли его из кювета. В инспекции призвали водителей быть бдительными и внимательными на дорогах, а губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Антон Голицын