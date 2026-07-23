РБК: Новак поручил проработать отмену лимитов по продаже топлива меньше 50 л
Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать отмену ограничений на продажу топлива на автозаправочных станциях меньше 50 л. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Поручение было дано после совещания по ситуации на топливном рынке, которое состоялось 13 июля. По словам одного из собеседников РБК, Александр Новак также распорядился продумать меры, чтобы сотрудники АЗС не нарушали ограничения по продаже топлива.
Ограничения на продажу топлива в одни руки начали вводить на российских АЗС с конца мая. Лимиты зависят от региона и оператора автозаправочной станции. В основном ограничения установлены на уровне от 20 л до 60 л. Дефицит топлива возник из-за участившихся ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, говорил Александр Новак.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Топливо первой необходимости».
В конце мая 2026 года в России начались перебои с поставками топлива на АЗС, затрагивая более 30 регионов, включая Крым, Белгородскую, Брянскую, Курскую и другие области. Александр Новак ранее признавал наличие дефицита на отдельных АЗС, связывая это с изменениями в логистике и называя сложившуюся ситуацию непростой. Дефицит топлива также мог быть усугублен ажиотажным спросом со стороны автовладельцев, стремящихся запастись топливом «на всякий случай».
Проблемы с топливом также связаны со значительным ростом оптовых цен и внеплановыми остановками нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что привело к снижению производства бензина и дизельного топлива. В сентябре 2023 года Минсельхоз заявил об угрозе дефицита топлива в регионах на фоне роста цен и ремонтов НПЗ. Для стабилизации ситуации в сентябре-октябре того же года правительство временно ограничило экспорт дизтоплива и бензина. Также в 2025 году Минэнерго готовило новые ограничения для торгов дизельным топливом на бирже.
Независимые АЗС находятся в особенно сложной ситуации, поскольку объемы поставок топлива на открытые торги сокращаются, а цены растут, что ставит их на грань рентабельности. В октябре 2025 года им даже была предложена возможность закрытия из-за убыточности. Вертикально-интегрированные нефтяные компании, как правило, направляют ресурс на собственные заправки и сдерживают рост розничных цен на уровне инфляции, но это не касается розничных цен на АЗС независимых участников рынка, где стоимость могла превышать 100 рублей за литр. Вице-премьер Александр Новак поручал постоянно контролировать цены на АЗС и не допускать спекулятивного роста цен.