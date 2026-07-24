В Ярославле начали строить объездную дорогу из-за возведения моста

В Ярославле началось строительство объездной дороги на время работ по созданию транспортной развязки на Тормозном шоссе в рамках возведения третьего моста через Волгу. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Протяженность дороги составит около 300 метров. Она позволит сохранить движение транспорта, пока будет идти реконструкция участка на Тормозном шоссе. Строить объездную дорогу будет ООО «Трансстроймеханизация» Нацпроектстроя, с которым заключен контракт ценой 4 млрд руб. на строительство транспортной развязки и эстакады.

Сейчас основной объем работ сосредоточен на правом берегу: помимо строительства развязки, там монтируют ригели и возводят временный мост для доступа к месту устройства первой русловой опоры. На левом берегу стройплощадку расчистили от кустарников и начали завозить плиты.

Алла Чижова