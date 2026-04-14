В «Ярдормосте» планируются сокращения

В принадлежащем правительству области АО «Ярдормост» пройдут сокращения: сначала будут сокращены свободные должности, а затем не востребованные в связи с переориентацией предприятия. Об этом на заседании комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту, качеству и безопасности автомобильных дорог сообщил руководитель предприятия Глеб Масленцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На заседании депутат облдумы Валерий Байло попросил прокомментировать информацию о планируемом сокращении 900 человек в АО «Ярдормост». Господин Масленцев подтвердил планы, но оспорил цифру.

«Штатная численность предприятия составляет 2100 человек, фактически — 1460. Первым этапом мы сокращаем свободные должности, которые у нас не заняты. Вторым этапом будет переориентация предприятия: больше мы сейчас уходим на благоустройство и в меньшей степени занимаемся строительством дорог. Освобождение от асфальтобетонных заводов, техники, которая уже не нужна, повлечет некие сокращения штата. Но это будет не в тех цифрах, которые называются»,— сказал руководитель предприятия.

При этом он добавил, что предприятие продолжит заниматься содержанием областных дорог и строительством и ремонтом мостов.

Алла Чижова