В Ярославской области утвердили критерии признания бизнеса ответственным

В Ярославской области утвердили критерии благонадежности, социальной и экологической ответственности, применяемые при присвоении юрлицам и ИП статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности. Соответствующее постановление подписал и. о. губернатора Денис Хохряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К юрлицам и ИП предъявляются одни требования. Бизнес должен быть зарегистрирован в Ярославской области и работать на ее территории. В отношении него не должно быть принято решений о ликвидации, реорганизации, исключении из ЕГРЮЛ, приостановлении деятельности, а также о введении процедуры банкротства.

Кроме того, юрлицо или ИП не должно иметь долгов по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. Еще одним критерием является уровень деловой репутации: он должен быть не ниже уровня «АА» на основании выписки с сайта «Экг-рейтинг.рф».

Этим же постановлением утверждены порядок присвоения, продления и прекращения статуса. Заявление о присвоении статуса юрлицо или ИП подает в министерство инвестиций и промышленности Ярославской области, которое ведет соответствующий реестр. Основанием для отказа может стать несоответствие хотя бы одному из критериев.

При положительном исходе решение о присвоении бизнесу статуса ответственного закрепляется постановлением областного правительства. Сам статус присваивается на два года. Его можно продлить, но возможно и прекращение статуса. Так, министерство ежеквартально намерено проверять бизнес на соответствие критериям.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что бизнесу, получившему статус ответственного субъекта, будут предоставлять меры поддержки в нефинансовых и финансовых формах. К финансовым мерам поддержки относятся налоговые льготы, субсидии, предоставление в аренду имущества на льготных условиях и земельного участка без торгов. Нефинансовые формы поддержки включают рассмотрение обращений бизнеса в приоритетном порядке, помощь в работе с ресурсоснабжающими организациями и информационно-консультационную поддержку.

Алла Чижова