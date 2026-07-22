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В метро Петербурга раскрыли подробности задержания мужчины с бомбой

Сотрудники службы транспортной безопасности Петербургского метрополитена рассказали подробности задержания мужчины, у которого при досмотре обнаружили самодельное взрывное устройство. Подозрительный пассажир был выявлен во время досмотровых мероприятий и приглашен на дополнительную проверку.

Мужчина действовал по указанию украинских спецслужб

Мужчина действовал по указанию украинских спецслужб

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Мужчина действовал по указанию украинских спецслужб

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Во время досмотра инспекторы обнаружили подозрительный предмет, после чего багаж мужчины заблокировали и вызвали взрывотехников и сотрудников правоохранительных органов. Пассажира передали полиции для дальнейшей проверки.

Как сообщили в метрополитене, в ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что мужчина действовал по указанию украинских спецслужб и, по версии следствия, готовил теракт в отношении сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что при досмотре сумки задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер. По данным ФСБ, его планировалось установить на автомобиль сотрудника оборонного предприятия. Задержанный заявил, что рассчитывал получить за выполнение задания денежное вознаграждение в криптовалюте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Карина Дроздецкая

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