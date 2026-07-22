В метро Петербурга задержали подозреваемого с самодельным взрывным устройством

Сотрудники ФСБ задержали в петербургском метрополитене мужчину, у которого при досмотре сумки обнаружили самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФСБ предотвратила подготовку подрыва автомобиля сотрудника предприятия ОПК в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ ФСБ предотвратила подготовку подрыва автомобиля сотрудника предприятия ОПК в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным спецслужбы, устройство предполагалось использовать для установки на автомобиль сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. После обнаружения подозрительного предмета мужчину незамедлительно задержали сотрудники полиции.

Как уточнили в ФСБ, в ходе опроса задержанный заявил, что действовал по собственной инициативе за денежное вознаграждение, которое, по его словам, получил от куратора на криптовалютный кошелек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Матвей Николаев