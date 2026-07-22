Предприятия Кубани за полгода экспортировали 6,23 тысячи тонн риса

В Краснодарском крае урожайность риса в 2026 году ожидается на уровне прошлого года, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве сельского хозяйства. Уборочная кампания начнется в традиционные для культуры агротехнические сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным ведомства, сельхозпроизводители продолжают работы по поддержанию рисовых систем в нормативном состоянии. В частности, проводится капитальная планировка рисовых чеков, расчистка каналов мелиоративной сети от наносов и водной растительности, а также обеспечивается герметизация сбросных сооружений.

По итогам первого полугодия 2026 года предприятия Краснодарского края экспортировали 6,23 тыс. тонн риса.

Ранее главный инженер проектов отдела водохозяйственного проектирования АО «Кубаньводпроект» Константин Куликов сообщал «Ъ-Кубань», что обильные осадки, выпавшие в рисоводческих районах региона, не несут угрозы рисовым чекам и, напротив, благоприятно влияют на агротехнологический цикл. По его словам, естественное увлажнение почвы позволяет сократить объемы технической подачи воды, поскольку насыщенные влагой чеки быстрее достигают необходимого уровня затопления.

Посевная кампания риса в Краснодарском крае стартовала в апреле. По данным властей, в 2026 году под культуру отведено около 100 тыс. га. Для сева используются исключительно отечественные сорта кубанской селекции, а аграрии обеспечены семенами, удобрениями, сельхозтехникой и средствами защиты растений.

Краснодарский край остается крупнейшим производителем риса в России. В 2025 году, несмотря на засушливую погоду, в регионе было собрано более 850 тыс. тонн риса. В текущем сезоне власти рассчитывают получить сопоставимый урожай при благоприятных погодных условиях.

Вячеслав Рыжков