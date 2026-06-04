Эксперт: обильные осадки в Краснодарском крае не угрожают рисовым чекам

Главный инженер проектов отдела водохозяйственного проектирования АО «Кубаньводпроект» Константин Куликов заявил «Ъ-Кубань», что обильные осадки, установившиеся в рисоводческих районах Краснодарского края, не представляют угрозы для рисовых чеков и в целом могут рассматриваться как благоприятный фактор для агротехнологического цикла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: глава Крымского района Сергей Лесь / Telegram, глава Крымского района Сергей Лесь / Telegram Фото: глава Крымского района Сергей Лесь / Telegram, глава Крымского района Сергей Лесь / Telegram

По его словам, дожди обеспечили естественное насыщение почвы влагой на полях, готовящихся к посеву риса. Это позволяет сократить объемы технической подачи воды: при традиционном заполнении сухого чека значительная часть ресурса уходит на первичное впитывание, тогда как в текущих условиях увлажненные почвы быстрее выходят на расчетный уровень затопления.

Куликов напомнил, что технология выращивания риса предполагает постоянное контролируемое затопление, необходимое в том числе для подавления сорной растительности. При этом инженерная система рисовых чеков рассчитана на строго регламентированное регулирование уровня воды, а излишки оперативно отводятся через сбросные каналы и насосные станции, работающие в штатном режиме.

Он отметил, что риск неконтролируемого переполнения рисовых систем отсутствует, поскольку инфраструктура проектировалась с учетом как подачи, так и отвода воды в различных гидрологических условиях.

В то же время, по словам специалиста, дожди могут создавать локальную нагрузку на участки, выведенные из рисового севооборота и занятые суходольными культурами. В таких случаях эксплуатационные службы осуществляют оперативный водоотвод с соответствующих полей, тогда как сами рисовые чеки функционируют в нормативном режиме.

Вячеслав Рыжков