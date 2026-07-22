ФСБ: в Петербурге собирались взорвать машину сотрудника оборонного предприятия

В Санкт-Петербурге оперативники задержали гражданина РФ, который следил за сотрудниками оборонно-промышленного комплекса и готовил против них теракт. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии спецслужбы, мужчина переписывался «с представителем украинской стороны» в Telegram и по заданию последнего собирал и передавал представителю иностранной спецслужбы картографические и геодезические данные. Также, по данным ФСБ, агент получил задание забрать из тайника бомбу и заложить ее «под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК».

На допросе 21-летний задержанный признал вину и заявил, что пошел на преступление «инициативно за денежное вознаграждение, полученное на криптокошелек».