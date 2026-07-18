Главные новости за 18 июля. Ростов-на-Дону и область

До 2029 года в Аксае намерены реализовать 15 инвестиционных проектов на общую сумму в 67,5 млрд руб., что позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест. Среди проектов значатся логистические центры и промышленные предприятия.

На выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге Ростовская область заключила ряд соглашений с Воронежской и Омской областями по обмену опытом в сфере инноваций и роботизации. Ожидается, что партнерство с Воронежской областью позволит до 2030 года заключить минимум три новых контракта между предприятиями на 1,1 млрд руб.

В Ростове-на-Дону на автозаправочных станциях за сохранением порядка начали следить волонтеры регионального штаба #МЫВМЕСТЕ. Совместно с добровольцами на АЗС несут дежурство казачьи дружинники. Такое решение ранее принял губернатор Юрий Слюсарь.

В Шахтах произошло возгорание отходов на полигоне ТБО. Площадь пожара составляет 300 кв. м. Завершить тушение планируют до 25 июля.

В Батайске в воздухе обнаружили опасную концентрацию фенола — уровень вещества превысил предельно допустимые значения. В рамках проверки специалисты взяли пробы воздуха в двух локациях — на ул. Томской, 73, и на ул. Минской, 12.