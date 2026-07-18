В Аксайском районе до 2029 года реализуют 15 инвестпроектов за 67,5 млрд рублей

До 2029 года в Аксае намерены реализовать 15 инвестиционных проектов на общую сумму в 67,5 млрд руб., что позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест. Среди проектов значатся логистические центры и промышленные предприятия. Соответствующая информация содержится в реестре инвестиционных проектов Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проекты в Аксайском районе реализуются при участии как частных компаний, так и при поддержке профильных министерств и ведомств. Самым капиталоемким направлением является логистика и распределительные центры. Например, проект ООО «Вайлдберриз» предполагает строительство распределительного центра с объемом инвестиций более 10,5 млрд руб. и созданием 5 тыс. рабочих мест. Еще один значимый проект — распределительный центр «Агро молл» от ООО «Вертикаль» (2,5 млрд руб.).

В сегменте промышленного производства в муниципалитете реализуются проекты разной направленности: от выпуска строительных материалов (завод по производству газобетонных блоков ООО «Дон Блок», завод полиэтиленовых труб ООО «Ростовский трубный завод») до производства упаковочных материалов (ООО «Европолимер»).

В агропромышленном комплексе значимым проектом является строительство тепличного комплекса ООО ТК «Ольгинский» площадью 33 га с объемом инвестиций 22,6 млрд руб. — это крупнейший по объему вложений проект в представленной выборке. Также развивается пищевая промышленность: строительство булочно-кондитерского комбината (ИП Абачараев Р. З.) и модернизация завода по производству безалкогольных напитков ООО «Мастер».

В секторе жилищного строительства реализуется проект ООО «Ростовкапстрой», предусматривающий возведение 16 жилых комплексов с общей социальной и инженерной инфраструктурой.

В районе развивается и медицинская инфраструктура, например, проект ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».

Для привлечения инвесторов предусмотрено создание индустриальных парков от ПНК Ростов-на-Дону, ООО УК «А Класс Капитал» и ООО «Управляющая компания "Аксайский индустриальный парк"».

В торговом секторе в Аксайском районе предусмотрено строительство торгово-развлекательного комплекса «Золотой» (ООО «ТРЦ «Золотой») и организация торговых площадок и ярмарок (ООО «Гарант-Торг», ООО «Меркурий»).

Сроки реализации проектов охватывают период с 2010 по 2029 год. При этом значительная часть проектов стартовала в 2021–2023 годах, что свидетельствует об усилении инвестиционной привлекательности территории в последние годы.

Наиболее капиталоемкие проекты, как правило, имеют более длительные сроки реализации (до 2027–2029 годов), что обусловлено масштабом строительства и сложностью технологических процессов.

Наталья Белоштейн