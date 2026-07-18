На мусорном полигоне в Шахтах произошел пожар

В Шахтах произошло возгорание отходов на полигоне ТБО. Площадь пожара составляет 300 кв. м. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области

К тушению привлечены восемь единиц специализированной техники: бульдозер, экскаватор, погрузчик и пять самосвалов. В ликвидации открытого горения участвуют два пожарных расчета. Проводятся работы по пересыпке грунтом.

«Работы осложнены рельефом склона в зоне возгорания. При необходимости будет организована прокладка временных подъездных путей», — добавила госпожа Пшеничная.

Завершить работы планируют до 25 июля.

Наталья Белоштейн