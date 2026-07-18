На АЗС Ростова начали дежурить волонтеры

В Ростове-на-Дону на автозаправочных станциях за сохранением порядка начали следить волонтеры регионального штаба #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Совместно с добровольцами на АЗС несут дежурство казачьи дружинники. Такое решение ранее принял губернатор Юрий Слюсарь.

В обязанности волонтеров входит информирование автомобилистов: они рассказывают, доступно ли топливо на станции и когда планируется новая поставка. Кроме того, добровольцы обеспечивают водителей питьевой водой.

Ежедневно на каждой точке работают от 5 до 10 волонтеров. Присоединиться к команде может каждый совершеннолетний житель, оставив заявку на платформе «Добро.РФ» и пройдя инструктаж.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в донской столице для заправки автомобилей могут ввести систему «чет-нечет». Она предполагает следующий порядок заправки автомобилей: по четным числам месяца обслуживаются автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9.

Кроме того, предложено установить минимальный объем отпуска бензина в 10 л, максимальный — 40 л.

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Наталья Белоштейн