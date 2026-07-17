Главные новости за 17 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Воронежский областной суд раскрыл причину пересмотра решения Ленинского райсуда о праве собственности на здание ресторана «Форт». В прокуратуре ранее объясняли это «вновь открывшимися обстоятельствами». Из сообщения облсуда следует, что речь идет о возможных нарушениях со стороны воронежских чиновников. Проверка показала, что во время действия договора аренды на земельный участок администрация Воронежа не выдавала разрешение на строительство или реконструкцию объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Воронежской области оперативные службы начали фиксировать случаи возгорания топлива в непредусмотренных для его хранения местах, а именно в гаражах и жилых помещениях. Губернатор Александр Гусев призвал граждан не запасаться топливом впрок.

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) в арбитражном суде добился взыскания с белгородского ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) 73,4 млн руб. ЦЭБ в 2019 году стал обладателем гранта на «Внедрение системы цифрового контроля и оптимизации вывоза отходов», но, по мнению РФРИТ, нарушил условия соглашения.

Арбитражный суд зарегистрировал иск ООО «Курскагротерминал» (входит в калининградскую ГК «Содружество») к Курской таможне на 353,7 млн руб. Компания является крупнейшим производителем растительных масел и жиров в регионе. Ранее стороны в суде не встречались.

В Липецке 17 июля беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом. Детонации не произошло, пострадавших в результате инцидента нет. Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают взрывотехники и оперативные службы.

Для спецтранспорта в Липецкой области с 18 июля изменится график заправки на выделенных АЗС «Роснефть». Заправлять машины, обеспечивающие жизнедеятельность региона, теперь будут ежедневно с 16:00 до 19:00. Отдельный график установлен для АЗС в Липецке на Воронежском шоссе, 2.

Самый дешевый бензин в Черноземье оказался в Орловской области. По данным на 13 июля, средняя стоимость одного литра бензина (с учетом всех марок) составляла в регионе 69,89 руб. Это значительно ниже среднего показателя по России (75,84 руб.) и Центральному федеральному округу (74,38 руб.).

Подрядчиком строительства очистных сооружений в микрорайоне Телецентр в Тамбове стало ростовское ООО «Строительно-производственная фирма "Росстройконтракт"». Компания была единственным участником аукциона, однако снизила цену контракта с 902,7 до 901,5 млн руб. Завершить работы необходимо до 30 ноября 2028 года.

С 20 июля в Тамбовской области начнет действовать порядок продажи топлива по схеме «четных и нечетных дней» в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. В регионе сохраняется ограничение по отпуску бензина на одно авто. За соблюдением правил на АЗС будут следить сотрудники МВД и Росгвардии, а за нарушение установленного порядка предусмотрена ответственность — предупреждение или административный штраф.

Денис Данилов