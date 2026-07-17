Самый дешевый бензин в Черноземье оказался в Орловской области

По информации Росстата, в начале этой недели автомобильный бензин в Орловской области продавался по самым низким ценам в Черноземье. По данным на 13 июля, средняя стоимость одного литра бензина (с учетом всех марок) составляла в регионе 69,89 руб. Это значительно ниже среднего показателя по России (75,84 руб.) и Центральному федеральному округу (74,38 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Бензин АИ-92 в Орловской области — наиболее дешевый в макрорегионе. В среднем на АЗС за литр топлива просили 66,72 руб. Для сравнения: в Воронежской области, где были зафиксированы самые высокие цены на бензин в ЦФО, литр обошелся бы в 87,26 руб.

АИ-95 на орловских АЗС в начале недели отпускали за 72,23 руб. Эта цена также является самой низкой в Черноземье. Ближе всего к результату региона оказалась Белгородская область, где литр бензина этой марки стоил 72,71 руб.

Марки АИ-98 и выше продавали в Орловской области по средней цене 97,74 руб. за литр. Здесь результат не стал рекордно низким — регион смогли обойти Белгородская (94,83 руб.), Тамбовская (95,15 руб.) и Липецкая (96,11 руб.) области. Однако в Воронежской области, например, литр топлива отдавали за 111,52 руб.

Дизель на орловских заправках стоил 77,22 руб. за литр. Всего на 10 копеек меньше просили за топливо в Белгородской области (77,12 руб.), но во всем остальном Черноземье оно стоило дороже.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне, 16 июля, оперативный штаб Орловской области принял решение отменить в регионе временную меру заправки транспорта по системе «чет-нечет». По словам главы региона Андрея Клычкова, система оказалась эффективной и достигла главной цели — «снять необоснованный ажиотаж». При этом на территории региона сохраняется норма отпуска бензина: в черте города — не больше 30 литров на одну машину, на трассе — не больше 50 литров. Господин Клычков пояснил, что эта мера «существует для борьбы с перекупщиками и пока, к сожалению, не утратила актуальности».

Денис Данилов