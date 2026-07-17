В Тамбовской области ввели штрафы за нарушение правил заправки авто на АЗС

С 20 июля в Тамбовской области начнет действовать порядок продажи топлива по схеме «четных и нечетных дней» в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. В регионе сохраняется ограничение по отпуску бензина на одно авто. За соблюдением правил на АЗС будут следить сотрудники МВД и Росгвардии, а за нарушение установленного порядка предусмотрена ответственность — предупреждение или административный штраф. Об этом 17 июля рассказали в областном правительстве.

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Размеры штрафов составляют:

для граждан — от 1 до 5 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 5 до 20 тыс. руб.;

для юрлиц — от 20 до 100 тыс. руб.

С понедельника по четным числам на тамбовских АЗС смогут заправиться машины, номера которых начинаются с цифр 0, 2, 4, 6 и 8, а в нечетные дни — автомобили с номерами, начинающимися с 1, 3, 5, 7 и 9. Лимит на отпуск топлива составляет не более 30 литров на один автомобиль. Продажа в канистры или другую тару запрещена.

«Ограничения не распространяются на автомобили экстренных, коммунальных и дорожных служб, а также на автобусы, которые работают на регулярных маршрутах»,— уточнили в облправительстве.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», временный порядок продажи бензина по системе «чет-нечет» в Тамбовской области решили установить по итогам голосования на портале «Госуслуги», где приняли участие более 8 тыс. автомобилистов, 80,1% из которых поддержали эту меру. Тамбовчане также проголосовали за введение минимального лимита топлива для заправки — чтобы залить можно было только от 20 до 30 литров. Минимум по отпуску бензина власти решили пока не вводить. Однако, по словам губернатора Евгения Первышова, «такая техническая возможность тоже прорабатывается».

Денис Данилов