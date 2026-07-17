Инвестирующая 10 млрд в производство курская компания подала в суд на таможню

Арбитражный суд Курской области зарегистрировал иск ООО «Курскагротерминал» (входит в калининградскую ГК «Содружество») к Курской таможне на 353,7 млн руб. Компания является крупнейшим производителем растительных масел и жиров в регионе. Размер требований составляет 353,7 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основания для претензий не разглашаются. Заявление пока не принято к производству. Ранее стороны в суде не встречались.

На Петербургском международном экономическом форуме Курская область подписала соглашение с ООО УК «Содружество» — управляющей компанией «Курскагротерминала». Документ предусматривает строительство цехов по обезжириванию лецитина и ферментации шрота. Объем инвестиций оценивается свыше 10,2 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Курскагротерминал» зарегистрировано в Курской области в январе 2019 года. Основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Управляющей организацией выступает калининградское ООО УК «Содружество». Учредителем «Курскагротерминала» является «Международная компания ООО "Содружество Рус"», чьи бенефициары скрыты. До 2021 года владельцем «Содружество Рус» было люксембургское ООО «Содружество груп С.А.». В 2025 году выручка «Курскагротерминала» составила 94 млрд, чистая прибыль — 2,4 млрд рублей.

В декабре прошлого года ГК «Содружество» запустила третью очередь маслоперерабатывающего комплекса в Касторенском районе. Мощность новой линии — 3 тыс. т в сутки, суммарная производительность всего предприятия достигла 9 тыс. т маслосырья в сутки. Совокупный объем инвестиций в реализацию трех очередей оценивается в 59 млрд руб.

Кабира Гасанова