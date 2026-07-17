Суд обязал белгородский ЦЭБ выплатить 73 млн за невыполнение условий гранта

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) в арбитражном суде добился взыскания с белгородского ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) 73,4 млн руб. ЦЭБ в 2019 году стал обладателем гранта на «Внедрение системы цифрового контроля и оптимизации вывоза отходов», но, по мнению РФРИТ, нарушил условия соглашения. Информация появилась в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск РФРИТ был подан еще в мае 2024 года. ЦЭБ ответил на него встречным иском, в котором просил суд признать незаконным расторжение соглашения о предоставлении гранта в одностороннем порядке и обязать принять отчет о плановых показателях по проекту.

По мнению ЦЭБа, им были представлены доказательства целевого расходования денежных средств на каждом этапе проекта. Также в организации указали, что на завершающем этапе реализации проекта «доступ к датчикам наполняемости контейнеров, расположенных в приграничной зоне, отсутствовал ввиду оперативной обстановки в приграничных зонах Белгородской области в 2022 году». Ответчик считал, что эти форс-мажорные обстоятельства являются «общеизвестными и не требующими доказывания».

Суд встречный иск ЦЭБа не поддержал и вынес решение взыскать с организации более 60,2 млн руб. грантовых средств, а также свыше 13,1 млн руб. неустойки за период с 16 декабря 2020-го по 17 января 2024-го. Также ЦЭБ обязали оплатить госпошлину и расходы на проведение судебной экспертизы.

Неделю назад «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгородский областной суд оставил в силе приговор бывшим сотрудникам Фонда реформирования ЖКХ Белгородской области и ЦЭБа. Бывших сотрудников фонда Андрея Внукова и Юлию Овчарову, а также заместителей генерального директора ЦЭБа Даниила Медведева и Кирилла Попова признали виновными в получении взяток и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 8 ст. 204 УК РФ). Им были назначены сроки лишения свободы от 8 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев в колониях общего и строгого режима со штрафами в размере от 20 до 50 млн руб.

В ноябре 2023-го следствие заочно обвинило во взятке и бывшего директора фонда и экс-главу ЦЭБа Леонида Белоковаленко, который уехал из России. С 17 июня 2026 года ЦЭБом в статусе генерального директора руководит Елена Ильина.

Денис Данилов