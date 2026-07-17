БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный дом в Липецке

В Липецке 17 июля беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, детонации не произошло. Пострадавших в результате инцидента нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы»,— рассказал Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

UPD. Мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил, что находится на месте происшествия. К дому прибыли специалисты-взрывотехники, которые обследуют здание и прилегающую территорию. Для эвакуированных жителей, кому потребуется временное размещение на несколько часов, подготовлена школа №63. Если возникнет необходимость оставить людей на ночь, будет открыт ПВР в школе №69.

«Самая главная задача сейчас — обеспечить безопасность жителей и провести полное обследование дома»,— заявил господин Щербаков.

Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области была объявлена сегодня около 15:40 и действует в настоящее время.

В начале этой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что жителю Липецкой области назначили штраф за публикацию видеозаписи с моментом атаки БПЛА. Видео было выложено в один из каналов в мессенджере 14 апреля этого года. Под удар беспилотников в этот день попал Елец.

Денис Данилов