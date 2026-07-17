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В Липецкой области изменится график заправки спецтранспорта

Для спецтранспорта в Липецкой области с 18 июля изменится график заправки на выделенных АЗС «Роснефть». Заправлять машины, обеспечивающие жизнедеятельность региона, теперь будут ежедневно с 16:00 до 19:00. Отдельный график установлен для АЗС в Липецке на Воронежском шоссе, 2 — там заправка спецтранспорта будет проходить с 04:00 до 07:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом рассказали в облправительстве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время действия режима отпуска топлива по схеме «чет-нечет» спецтранспорт в Липецкой области обслуживается на выделенных АЗС в приоритетном порядке. Речь идет в первую очередь о скорой помощи, МЧС, коммунальных службах и общественном транспорте. В это время АЗС не работают на отпуск топлива другим потребителям.

В Липецке выделенные АЗС расположены по адресам:

  • ул. Зои Космодемьянской, 259;
  • ул. Московская, 81;
  • ул. Ковалева, 124/1;

В других населенных пунктах спецтранспорт обслуживается на следующих заправках:

  • Грязи, ул. Чапаева 2-я, 67а;
  • Данков, ул. Зайцева, 21;
  • Елец, ул. Задонская, 116;
  • Красное, дорога Становое — Троекурово — Лебедянь, 36-й километр;
  • Лебедянь, ул. Льва Толстого, 72;
  • Лев Толстой, ул. Калинина, 21а;
  • Становое, ул. Московская, 2;
  • Тербуны, ул. Октябрьская, 1;
  • Чаплыгин, ул. Максима Горького, 130.

Накануне, 16 июля, «Ъ-Черноземье» сообщал, что за прошлую неделю в Липецкой области значительно подорожало дизельное топливо. Средняя стоимость дизеля достигла 86,18 руб. За неделю она выросла на 3,76%.

Денис Данилов