Право на «Форт» в Воронеже пересмотрят из-за возможной халатности чиновников

Воронежский областной суд раскрыл причину пересмотра решения Ленинского райсуда облцентра о праве собственности на здание ресторана «Форт». В прокуратуре региона ранее объясняли это «вновь открывшимися обстоятельствами». Из сообщения облсуда следует, что речь идет о возможных нарушениях со стороны воронежских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «Форт» в Воронеже

Фото: «Яндекс Карты» Ресторан «Форт» в Воронеже

Фото: «Яндекс Карты»

Установлено, что в феврале 2007 года Ленинский райсуд Воронежа признал за местным бизнесменом и представителем азербайджанской диаспоры Юсифом Халиловым право собственности на нежилое здание площадью 800 кв. м на улице Донбасской, 2. Основанием для этого послужило заключение технико-строительной экспертизы, проведенное по инициативе заявителя.

Прокурорская проверка, проведенная в январе 2026 года, показала, что во время действия договора аренды на земельный участок под зданием администрация Воронежа не выдавала разрешение на строительство или реконструкцию объекта, судебные экспертизы по чьей-либо инициативе не проводились. «По мнению прокурора, право собственности Халилова на здание, а в дальнейшем — и на земельный участок, получено в результате незаконных действий сотрудников администрации городского округа город Воронеж и Главного управления государственного имущества администрации Воронежской области»,— отметили в облсуде.

Ленинский райсуд в мае 2026 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество») в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности — по нереабилитирующим основаниям.

Областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и не согласился с доводами первой инстанции. «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное по не реабилитирующим основаниям, содержит установленные в ходе проверки фактические обстоятельства, которые не были и не могли быть известны прокурору на момент принятия решения судом в 2007 году. Данные обстоятельства являются существенными для дела, поскольку ставят под сомнение законность принятого судебного акта»,— отметили в облсуде и отменили определение Ленинского райсуда от 21 мая 2026 года и решение от 2 февраля 2007 года. Гражданское дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.

Алина Морозова