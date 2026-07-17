Как главы судов лишались должностей, имущества и свободы

В октябре 2022 года экс-председатель Новосибирского облсуда Римма Шатовкина получила три года условно по делу о превышении должностных полномочий. Обвинялась в разглашении тайны следствия о планируемых обысках в управлении обладминистрации.

В мае 2023 года ВККС прекратила полномочия главы Шестого кассационного суда Александра Ефанова за дисциплинарный проступок. Обвинялся в содействии выводу из-под охраны земель лесного фонда в Самаре. Суд арестовал активы его семьи по иску о возмещении 1,2 млрд руб. ущерба.

В мае 2023 года уголовные дела возбудили в отношении председателя и зампреда Ростовского облсуда Елены Золотаревой и Татьяны Юровой. В 2025-м за взятки на общую сумму 21 млн руб. они получили соответственно 15 и 13 лет колонии. У Золотаревой и близких изъяли свыше 150 млн руб.

В августе 2023 года экс-председатель КС Тувы Аяс Саая получил три года колонии и штраф 800 тыс. руб. за присвоение более 1,3 млн руб., выделенных на научную конференцию.

В марте 2025 года объявлен в розыск бывший заместитель председателя Верховного суда КБР Мурат Эфендиев. Обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных средств на сумму около 31 млн руб.

В августе 2025 года у экс-председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова и связанных с ним лиц изъяли активы на 13 млрд руб. Суд установил, что он занимался предпринимательской деятельностью. В ноябре 2025-го лишен неприкосновенности.

В сентябре 2025 года у семьи экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова изъяли активы стоимостью свыше 13 млрд руб., в 2026-м — еще примерно на 5,4 млрд руб. В феврале 2026-го лишен неприкосновенности.

В сентябре 2025 года суд изъял у бывшего верховного судьи и председателя Совета судей Виктора Момотова 95 связанных с ним объектов недвижимости на сумму около 9 млрд руб. В мае 2026-го лишен неприкосновенности.

В феврале 2026 года Краснодарский краевой суд приговорил экс-председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву к десяти годам колонии за получение взятки на сумму 500 тыс. руб.