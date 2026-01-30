Служил Фемиде и коррупции

Генпрокуратура добилась обращения в казну активов стоимостью около 5,4 млрд руб., принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову, его родственникам, в том числе сыну Рустему Трахову и свату Аслану Курузову, а также многочисленным доверенным лицам. Нынешний процесс в Краснодаре — уже второй подход надзора к активам клана Траховых-Курузовых. В сентябре прошлого года у семьи было изъято имущество на 13 млрд руб.

Фото: архив объединенной пресс-службы судов Адыгеи Экс-глава Верховного Суда Адыгеи Аслан Трахов

Октябрьский райсуд Краснодара вынес решение об обращении в доход РФ по иску Генпрокуратуры имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, его родственников и приближенных, сообщает объединенная пресс-служба судов края. Всего в качестве ответчиков привлекаются 42 физических лица и 2 юридических лица — ООО «Агро-Юг» и «Дарстрой-Юг».

Наиболее значимые объекты, попадающие под изъятие,— сельхозпредприятия «Марьинское», «Агро-Юг» и «Колосс», бенефициаром которых является или ранее являлся Аслан Курузов, сват Аслана Трахова. Дочь бизнесмена замужем за сыном Аслана Трахова Рустемом, бывшим председателем Прикубанского райсуда Краснодара.

В 2024 году господин Курузов продал компанию «Агро-Юг» за 1,37 млрд руб., два других агропредприятия остаются в собственности бизнесмена. Генпрокуратура потребовала не только обратить все три предприятия в доход РФ, но и взыскать с Аслана Курузова вырученные от продажи средства. Суд признал, что Аслан Трахов и его сын Рустем, имея статус судей, нарушали запреты на участие в предпринимательский деятельности и использовали статус для незаконного обогащения своей семьи.

Рустем Трахов фактически был компаньоном Аслана Курузова, отца его жены, и лично контролировал аграрный бизнес родственника. Надзор указал еще на одно обстоятельство, свидетельствующее о возможном нарушении Асланом Курузовым антикоррупционных норм: с 2012 по 2017 год предприниматель был депутатом заксобрания Краснодарского края — членом комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка. «Аслан Курузов, находясь во власти, извлекал прибыль в той сфере, в которой принимал решения как парламентарий, тем самым получая преимущества из своего недобросовестного поведения»,— говорится в иске Генпрокуратуры. Надзор указал на то, что до настоящего времени во владении семьи Курузовых продолжает оставаться высоколиквидное имущество, фактическим бенефициаром которого является семья Траховых. Суд согласился с мнением надзора о том, что клан Траховых-Курузовых владеет активами незаконно.

Аслан Курузов настаивает на том, что его предпринимательская деятельность не связана с семьей Аслана Трахова: на момент заключения брака его дочери в 2012 году господин Курузов уже являлся успешным бизнесменом.

Помимо сельскохозяйственного бизнеса, в пользу государства отходит строительная компания «Дарстрой-Регион», принадлежащая Вадиму Шахову, который приобрел участки у Каплана Коблева, зятя Аслана Курузова.

В казну также обращены 469 участков, 176 нежилых зданий и помещений коммерческого назначения, 8 особняков и 9 квартир в Краснодаре и Майкопе. Также в доход РФ с ответчиков взыскано 3 млрд руб., полученных от реализации принадлежавшего им имущества.

Аслан Трахов и другие ответчики не признают исковые требования, хотя в сентябре прошлого года экс-судья не возражал против изъятия других активов, оформленных на его ближайших родственников. Решением Волжского горсуда Волгоградской области имущество стоимостью 13 млрд руб. было обращено в доход РФ.

Анна Перова, Краснодар