Судью возьмут заочно

В Верховном суде России рассмотрят ходатайство СКР о заключении под стражу бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. Господина Эфендиева обвиняют в особо крупном мошенничестве с землями национального парка «Приэльбрусье» и незаконном отмывании денег. С марта 2025 года он находится в федеральном и международном розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении экс-судьи было возбуждено в феврале 2024 года Главным следственным управлением СКР. По версии следствия, Мурат Эфендиев вместе с соучастниками приобрел территорию площадью 6 тыс. кв. м в национальном парке «Приэльбрусье» для строительства гостиницы и канатной дороги в ущелье Адыл-Су. Позже недостроенные объекты были проданы без информирования покупателя об их реальном статусе готовности.

Ущерб оценивается в 31 млн руб.

Недвижимость официально была оформлена на Ларису Кадырову, родную сестру другого правоохранителя, бывшего заместителя прокурора КБР Азрета Кадырова. Как установило следствие, в 2015 году администрация Эльбрусского района продала ей участок национального парка за 450 тыс. руб. при кадастровой стоимости 8,4 млн руб. Госпожа Кадырова была задержана и доставлена в Москву. По решению Басманного суда она была заключена под стражу. В июне 2025 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и ее брата Азрета Кадырова, который находится в федеральном розыске.

Мурат Эфендиев в момент оформления незаконной сделки по продаже федеральных земель Ларисе Кадыровой возглавлял Эльбрусский районный суд.

Уголовное дело в отношении экс-судьи было возбуждено в ноябре 2024 года после того, как Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила представление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Господину Эфендиеву вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег организованной группой в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

На момент заседания ВККС РФ Мурат Эфендиев находился в Турции. На заседание он не явился, ссылаясь на состояние здоровья, и просил перенести рассмотрение его дела на более поздний срок.

В своих возражениях он связывал возбуждение дела со своей принципиальной судейской позицией. Однако коллегия сочла причины неявки неуважительными.

Работу в правоохранительных органах господин Эфендиев начинал с должности следователя в ОВД Черекского района КБР, впоследствии работал судьей Усинского городского суда Республики Коми (2008–2012), судьей Верховного суда КБР (2012–2014). С 2014 по 2020 год возглавлял Эльбрусский районный суд, а в 2020 году стал заместителем председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии.

Александра Ларинцева, Пятигорск