Судейское золото присудили России

Неофициальный статус «золотой» судьи перешел от служительницы Фемиды из Краснодара Елены Хахалевой к экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой. У женщины, приговоренной к 15-летнему сроку за взятки, по антикоррупционному иску Генпрокуратуры в доход России были обращены деньги на общую сумму 136 млн руб., найденные наличными при обысках, ювелирные изделия, в основном с бриллиантами, оцениваемые в 17 млн руб., а также автомобили и недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Золотарева (вторая слева)

Фото: Роман Соколов / ТАСС Елена Золотарева (вторая слева)

Фото: Роман Соколов / ТАСС

22 января Первомайский райсуд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в казну государства имущества бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее сына Сергея Золотарева, а также Марии Данкевич, которая считается доверенным лицом бывшей служительницы Фемиды.

По данным ФНС России, Елена Золотарева в период 2010–2022 годов, будучи судьей, официально получила 52 372 868 руб. Однако, надзирая за расследованием ее уголовного дела, Генпрокуратура установила, что фигурантка является фактическим владельцем значительного количества объектов недвижимости (квартиры, земельные участки) и транспортных средств, полученных незаконным путем. Для сокрытия от контроля судья зарегистрировала теневые активы на родственников и доверенных лиц. Так, сын судьи стал обладателем квартиры и нежилого помещения в Ростове-на-Дону, а также BMW. Еще одну квартиру, машину и машино-место она записала на сожительницу своего водителя. А госпожа Данкевич числилась номинальным владельцем Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard, которые принадлежали судье.

Обыскивая служебный кабинет и жилье судьи, сотрудники СКР и ФСБ изъяли наличными 128,8 млн руб., €27,8 тыс. и $11,7 тыс. Также госпожа Золотарева оказалась владелицей девяти наручных часов, в основном в корпусах из драгметаллов. Среди них особенно выделяются Jaeger-LeCoultre, изготовленные из сплава золота 750-й пробы, с 55 вставками-бриллиантами и IWC в корпусе из сплава золота 585-й пробы с 34 бриллиантами.

Следует отметить, что драгоценные камни присутствовали и в большинстве ювелирных изделий, найденных у судьи, которые суд также обратил в доход России. Так, бриллианты украшали 11 из 22 конфискованных у нее золотых брошей, а также многочисленные кольца, сережки, подвесы, браслеты и даже были вставлены в цепочки. Их стоимость превысила 17 млн руб. (см. полный список активов судьи Золотаревой на сайте “Ъ”).

Генпрокуратура в ноябре прошлого года обратилась в суд с иском об изъятии имущества семьи Золотаревых и Марии Данкевич в связи с тем, что ответчики не представили доказательств приобретения активов на законные доходы.

На судебном заседании 22 января не присутствовали ни сама Елена Золотарева (экс-судья находится под стражей и не стала настаивать на своем участии в процессе), ни другие ответчики.

Представитель бывшей судьи Андрей Чехов заявил, что госпожа Золотарева не признает требования прокуратуры и настаивает на том, что все имущество было приобретено ее семьей законно, на собственные средства или на деньги, взятые в долг у родственников.

Кроме того, по словам представителя ответчиков, прокуратура не представила доказательств того, что ювелирные изделия были приобретены Еленой Золотаревой в период ее работы в судебной системе, а не ранее. Господин Чехов указал на то, что оценка стоимости драгоценностей была проведена в 2024 году, но в момент приобретения украшений они могли стоить гораздо дешевле, пояснил представитель ответчиков.

Экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева в декабре 2025 года была признана виновной в получении взяток на сумму 18,4 млн руб. и приговорена к лишению свободы на срок 15 лет. Тем же приговором за коррупционные преступления осуждены экс-заместитель председателя областного суда Татьяна Юрова (13 лет колонии), бывший председатель Железнодорожного райсуда Ростова Георгий Бондаренко (6 лет) и экс-начальник областного управления судебного департамента Андрей Рощевский (8 лет лишения свободы).

Ранее неофициальный статус «золотой» судьи принадлежал служительнице Фемиды из Краснодара Елене Хахалевой, которая стала известна на всю страну шикарной свадьбой дочери, обошедшейся в десятки миллионов рублей. Госпожу Хахалеву лишили статуса и объявили в розыск за преступления коррупционной направленности, однако Азербайджан ее России не выдал.

Николай Сергеев; Анна Перова, Краснодар