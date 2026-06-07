«Старый базар» остался в казне

В Сочи в суде решился вопрос о собственнике здания кафе «Старый базар» на набережной, которое было включено в иск Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его родственников. Часть здания принадлежала сыну высокопоставленного судьи Виталию Новикову и была изъята в пользу РФ прошлым летом. Предприниматель Яшар Керимов настаивал, что хозяином помещения кафе является он, однако суд не признал его право, сославшись на недопустимость уменьшения собственности РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Краснодарского крайсуда Александр Чернов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Бывший председатель Краснодарского крайсуда Александр Чернов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как стало известно “Ъ”, Краснодарский краевой суд отказал сочинскому бизнесмену Яшару Керимову в признании его права собственности на часть трехэтажного здания на набережной у морского порта — площадью 777 кв. м, где ранее располагалось кафе «Старый базар». Судебный акт был опубликован на днях в базе «Правосудие».

Собственником объекта являлась компания «Бар "Рубин"», совладельцем которой (25% долей) до лета прошлого года был депутат заксобрания Кубани Виталий Новиков, сын бывшего председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова.

Решением Красногорского суда Московской области от 19 августа 2025 года доля в ООО «Бар "Рубин"» вместе с другим имуществом Александра Чернова и его родственников была обращена в доход РФ по иску Генпрокуратуры. Всего в казну поступили активы стоимостью 13 млрд руб., как полученные с нарушением законодательства.

Вскоре после этого Яшар Керимов обратился в Центральный райсуд Сочи с заявлением о прекращении права собственности ООО «Бар "Рубин"» на часть здания у морского порта и признании себя владельцем недвижимости. В обоснование своей позиции бизнесмен сообщил, что в 2007 году передал 5 млн руб. в долг владельцам общества, которые намеревались реконструировать кафе. Руководство ООО «Бар "Рубин"» в случае невозврата долга обещало передать Яшару Керимову часть помещения. В 2009 году реконструкция была завершена, но ввести объект в эксплуатацию не удалось, так как строители существенно отклонились от проекта. Тогда ООО «Бар "Рубин"» обратилось в суд и получило решение о регистрации объекта в Росреестре, а также о передаче части площадей Яшару Керимову. Однако решение в этой части не было исполнено, господин Керимов не оформил свои права на здание.

Центральный суд Сочи, изучив решение 2009 года, отметил, что у господина Керимова было более 15 лет для того, чтобы подтвердить статус собственника недвижимости. Что касается его нынешних претензий на изъятые в пользу РФ активы, то суд обратил внимание на то, что требования бизнесмена направлены на уменьшение объема имущества Российской Федерации как совладельца 25% долей ООО «Бар "Рубин"».

«Очевидно, что стоимостная оценка доли РФ будет значительно снижена в случае изъятия из собственности общества коммерческих помещений площадью 777 кв. м»,— говорится в решении Центрального райсуда Сочи. Суд признал уменьшение объема собственности РФ недопустимым и отказал Яшару Керимову. Бизнесмен обжаловал отказ в краевом суде, но также ничего не добился. Решение вступило в силу.

Владельцами ООО «Бар "Рубин"» помимо РФ являются Карина Шумилина, Лиана Кагосян и Лиана Сырцова. Последняя известна как вдова авторитетного сочинского бизнесмена Эдуарда Кагосяна, убитого конкурентами в 2010 году. Лиана Сырцова была задержана в мае 2025 года по обвинению в мошенничестве с площадями сочинского ТЦ «Мелодия». Лиана Сырцова сообщала, что ее компаньоном и получателем доходов от бизнеса был Александр Чернов. В ноябре 2025 года уголовное преследование Лианы Сырцовой было прекращено из-за истечения срока давности.

Анна Перова, Краснодар