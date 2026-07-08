Судья причинил миллиардный ущерб

Как стало известно “Ъ”, в Самаре суд наложил обеспечительные меры на активы семьи бывшего председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Только у его сына, Ивана Ефанова, арестованы два десятка объектов недвижимости, а также целый парк иномарок. Считается, что своими решениями Ефанов-старший, будучи судьей, причинил Российской Федерации ущерб на сумму около 1,2 млрд руб. в виде передачи под застройку земель лесного фонда. Данную сумму теперь взыщут с ответчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ефанов на совещании судей Республики Татарстан по итогам 2020 года

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Александр Ефанов на совещании судей Республики Татарстан по итогам 2020 года

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Октябрьский райсуд Самары, в который поступил иск Генпрокуратуры, принял по нему обеспечительные меры, арестовав имущество ответчиков. Ими, по данным “Ъ”, выступают бывший судья Александр Ефанов, его супруга Ольга, сын Иван Ефанов и его жена Анна.

Под арест для рассмотрения иска по существу были взяты 4 объекта недвижимости Ефанова-старшего и его жены, 23 объекта (квартиры, участки, коммерческая недвижимость), находящихся во владении сына экс-судьи и его супруги. Также суд запретил ответчикам продавать их автомобили, среди которых три BMW, Lexus и Land Rover. Членам семьи Ефановых также запрещено выезжать из страны.

Александр Ефанов работал в судебной системе с 1996 по 2023 год, занимая должности председателя Самарского гарнизонного военного суда, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Самарской области и, наконец, с 2018 по 2023 год — председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Кассация пересматривает решения судов Башкирии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей.

По версии прокуратуры, изучившей деятельность главного ответчика, свои полномочия, в частности председателя арбитражного апелляционного суда, Александр Ефанов использовал для незаконного обогащения, лоббируя чужие и свои интересы, а самое главное — для принятия незаконных судебных актов.

Так, в 2008–2009 годах, чтобы получить в собственность часть земель лесного фонда в Самаре, господин Ефанов обеспечил принятие решений, благодаря которым из него были выведены более 8 тыс. га таких участков. Таким образом были созданы условия для незаконного лишения этих земель особо охраняемого законом статуса и их последующего вывода из-под юрисдикции Российской Федерации, пришли к выводу проверяющие.

Затем в 2012 году Ефанов-старший и его сын «захватили» часть выведенных лесных угодий на острове Поджабный (славится реликтовыми лесами, фауной и флорой) на Волге. Для этого подконтрольный главному ответчику Одиннадцатый арбитраж изъял из региональной собственности участок в 40 га, передав его ООО «Эра». Совладельцем компании выступал Александр Ефанов. При этом часть земли на острове площадью 0,5 га в пределах береговой полосы Ефанов-старший оформил на себя.

Неправосудные решения в 2024 году были обжалованы Генпрокуратурой и Рослесхозом, и при поддержке Верховного суда 8,1 тыс. га, в том числе на острове, были возвращены России.

Незаконные решения, вынесенные под влиянием судьи Ефанова, привели к отчуждению в пользу застройщиков еще 72,4 га лесного фонда. В связи с этим Российской Федерации был причинен ущерб в размере 1,192 млрд руб.

Его истцы и требуют солидарно взыскать с семей ответчиков.

В 2023 году Высшая квалификационная коллегия судей РФ, рассматривая материалы тогдашнего депутата Госдумы Александра Хинштейна (сейчас губернатор Курской области), расследовавшего деятельность судьи Ефанова, лишила его статуса за совершение дисциплинарного поступка.

По данным источников “Ъ”, одновременно с прокурорским иском активизировался Следственный комитет России, в производстве которого находится уголовное дело в отношении экс-главы Жигулевска и основателя компании «Тон-Авто» Александра Курылина. Его подозревают в даче взятке судье Ефанову автомобилем Toyota за «общее покровительство».

Расследование несколько раз приостанавливали и прекращали, но после вмешательства Генпрокуратуры оно было возобновлено. В рамках нового разбирательства, по данным собеседников “Ъ”, в конце прошлой недели были проведены обыски и выемки документов. Таким образом, нельзя исключить, что судья останется не только без активов, но и без свободы.

Получить комментарии господина Ефанова “Ъ” не удалось, в прокуратуре и судебных инстанциях обсуждать преследование экс-судьи не стали.

Николай Сергеев