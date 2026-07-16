Главные новости за 16 июля. Ростов-на-Дону и область

Приговор начальника планово-экономического отдела ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Феликса Захарцова вступил в законную силу. Ростовский областной суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил решение первой инстанции без изменения. Соответствующие данные опубликованы в картотеке суда.

В Ростове-на-Дону для заправки автомобилей могут ввести систему «чет-нечет». Об этом стало известно по итогам заседания Оперативного штаба по обеспечению топливом. Глава города Александр Скрябин рассказал о ряде предложений по стабилизации ситуации.

Доходная и расходная части бюджета Ростовской области увеличились на 3,8 млрд руб. С учетом принятых поправок параметры областного бюджета на 2026 год составят: по доходам — 332 млрд руб., по расходам — 361,5 млрд руб.

Суд удовлетворил иск местной религиозной организации — православного прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы села Высочино Азовского района, входящего в структуру Ростовской-на-Дону епархии Русской православной церкви (Московский патриархат). За общиной признано право собственности на здание храма площадью 183,2 кв. м.

В Ростове-на-Дону в третьем квартале 2026 года планируется утвердить тарифы на отвод дождевой воды и пользование ливневой канализацией. После утверждения тарифа уполномоченным органом будет определен конкретный размер платы. Взиматься она станет с собственников земельных участков, с территории которых осуществляется сброс дождевых стоков в централизованную ливневую канализацию.