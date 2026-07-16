Ростовский облсуд утвердил приговор одному из руководителей завода 10-ГПЗ

Приговор начальника планово-экономического отдела ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Феликса Захарцова вступил в законную силу. Ростовский областной суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил решение первой инстанции без изменения. Соответствующие данные опубликованы в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В мае Советский районный суд Ростова-на-Дону признал Феликса Захарцова виновным в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и приговорил его к четырем годам и трем месяцам колонии общего режима. Решение суда было обжаловано стороной защиты, однако Ростовский облсуд оставил его без изменения.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «10-ГПЗ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 28 апреля 2020 года. Основной вид деятельности предприятия — производство шариковых и роликовых подшипников. В 2020-2024 годах ООО «10-ГПЗ» заключило договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. По версии следствия, владельцы и руководители завода, в том числе Феликс Захарцов, завышали стоимость продукции, что причинило государству и 16 предприятиям ущерб в размере 2,2 млрд руб.

Феликс Захарцов признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, его судили отдельно от других фигурантов. Во время слушания дела он находился под домашним арестом.

Кристина Федичкина