В Ростове-на-Дону для заправки автомобилей могут ввести систему «чет-нечет». Об этом стало известно по итогам заседания Оперативного штаба по обеспечению топливом. Глава города Александр Скрябин рассказал о ряде предложений по стабилизации ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Система «чет-нечет» предполагает следующий порядок заправки автомобилей: по четным числам месяца обслуживаются автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9. Кроме того, предложено установить минимальный объем отпуска бензина в 10 литров, максимальный — 40 литров. Для дизельного топлива диапазон составит от 10 до 60 литров. Эта мера должна сократить частоту визитов водителей на заправки.

Период с 03:00 до 07:00 предлагается выделить исключительно для автотранспорта экстренных, оперативных и коммунальных служб, общественного и иного специального транспорта.

Для поддержания порядка на АЗС в часы пик планируется организовать дежурства оперативных групп из волонтеров, дружинников и представителей казачьих объединений. Также намечена подготовка и распространение информационных материалов о временных правилах отпуска топлива.

Мария Хоперская