Суд признал за приходом в Азовском районе собственность на храм после 30 лет владения

Арбитражный суд признал право собственности православного прихода на храм Рождества Пресвятой Богородицы 1879 года постройки в селе Высочино Азовского района Ростовской области на основании приобретательной давности. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд удовлетворил иск местной религиозной организации — православного прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы села Высочино Азовского района, входящего в структуру Ростовской-на-Дону епархии Русской православной церкви (Московский патриархат). За общиной признано право собственности на здание храма площадью 183,2 кв. м.

Церковное строение возведено в 1879 году. В январе 1993 года члены местного коллективного сельхозпредприятия приняли решение о передаче здания приходу. С того момента верующие открыто и непрерывно владели объектом как своим собственным. Поскольку правоустанавливающие документы не сохранились, а сведения о зарегистрированных правах третьих лиц в ЕГРН отсутствуют, приход обратился к норме статьи 234 Гражданского кодекса РФ о приобретательной давности: добросовестное, открытое и непрерывное владение недвижимостью в течение 15 лет даёт право признать собственность через суд.

Во время заседания по ходатайству истца администрация Азовского района, комитет имущественных отношений, управление Росреестра, территориальное управление Росимущества и областной комитет по охране объектов культурного наследия были переведены из ответчиков в статус третьих лиц. Администрация района не возражала против удовлетворения требований, территориальное управление Росимущества заявило об отсутствии правопритязаний на объект, комитет имущественных отношений поддержал иск, управление Росреестра указало, что не является надлежащим ответчиком. Областной комитет по охране объектов культурного наследия отметил, что охранное обязательство собственника для данного объекта пока не утверждено.

Здание поставлено на кадастровый учет в 2009 году. Земельный участок под ним площадью 5 360 кв. м принадлежит приходу на праве безвозмездного пользования по договору от апреля 2025 года. В конце января 2026 года строение временно числилось в реестре как бесхозяйное, что открыло юридическую возможность для заявления о давностном владении.

Суд установил совокупность необходимых условий владения более чем за тридцатилетний период и удовлетворил требования заявителя. Расходы по уплате госпошлины отнесены на истца ввиду отсутствия спора между сторонами относительно самого объекта. Решение послужит основанием для регистрации права собственности прихода в Едином государственном реестре недвижимости.

Тат Гаспарян