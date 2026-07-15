Горсуд утвердил арест депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского

Санкт-Петербургский городской суд 15 июля оставил без удовлетворения жалобу на постановление об аресте депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Ранее парламентария признали виновным в демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Из-за текстовой ссылки на запрещенную социальную сеть ему назначили 10 суток ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Заксобрания Ленобласти Иван Апостолевский пробудет под административным арестом 10 суток

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутат Заксобрания Ленобласти Иван Апостолевский пробудет под административным арестом 10 суток

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Районный суд арестовал господина Апостолевского 10 июля. В материалах дела сотрудники полиции указали, что упоминание ссылок на продукты признанной экстремистской и запрещенной на территории России компании Meta в публикациях коммуниста от 2018 года «пропагандирует и популяризирует» запрещенные ресурсы. В тот же день суд отправил в спецприемник градозащитника Олега Мухина. Ему также вменили ссылки на запрещенные ресурсы в соцсетях.

Привлечение к ответственности за демонстрацию запрещенной символики лишает человека права быть избранным на выборах любого уровня в течение года. С начала июля суды рассмотрели минимум два таких административных дела в отношении петербургских политиков. Во вторник, 14 июля, 10 суток ареста назначили общественному деятелю Ярославу Кострову. Он собирался представить партию «Справедливая Россия» на выборах в парламент Санкт-Петербурга в сентябре.

Константин Леньков