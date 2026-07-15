Горсуд утвердил арест депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского
Санкт-Петербургский городской суд 15 июля оставил без удовлетворения жалобу на постановление об аресте депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Ранее парламентария признали виновным в демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Из-за текстовой ссылки на запрещенную социальную сеть ему назначили 10 суток ареста.
Депутат Заксобрания Ленобласти Иван Апостолевский пробудет под административным арестом 10 суток
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Районный суд арестовал господина Апостолевского 10 июля. В материалах дела сотрудники полиции указали, что упоминание ссылок на продукты признанной экстремистской и запрещенной на территории России компании Meta в публикациях коммуниста от 2018 года «пропагандирует и популяризирует» запрещенные ресурсы. В тот же день суд отправил в спецприемник градозащитника Олега Мухина. Ему также вменили ссылки на запрещенные ресурсы в соцсетях.
Привлечение к ответственности за демонстрацию запрещенной символики лишает человека права быть избранным на выборах любого уровня в течение года. С начала июля суды рассмотрели минимум два таких административных дела в отношении петербургских политиков. Во вторник, 14 июля, 10 суток ареста назначили общественному деятелю Ярославу Кострову. Он собирался представить партию «Справедливая Россия» на выборах в парламент Санкт-Петербурга в сентябре.