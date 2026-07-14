Петербургский суд арестовал еще одного кандидата

«Справедливая Россия» теряет заметного кандидата на выборах в Заксобрание Петербурга — Ярослава Кострова. Начало избирательной кампании он застанет в спецприемнике. Правоохранительные органы припомнили общественнику пост пятилетней давности в сети VK, в котором имеются ссылки на запрещенные в РФ соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров после заседания в Ленинском районном суде

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Лидер движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров после заседания в Ленинском районном суде

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Ленинский районный суд 14 июля арестовал на 10 суток петербургского активиста Ярослава Кострова, который намерен баллотироваться в Законодательное собрание. Его осудили за пост на странице VK возглавляемого им движения «Центральный район за комфортную среду обитания», размещенный в 2021 году. Тогда общественник также пытался избраться в городской парламент. В публикации оказались листовки кандидата Кострова с ссылками на запрещенные соцсети, принадлежащие признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta. Упоминание ресурсов сочли демонстрацией запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Костров на суде заявил, что не размещал инкриминируемую ему запись и не является администратором сообщества. Вину он не признал. Его адвокат Ирина Баханович рассказала на заседании, что листовка, на которой силовики нашли крамолу, была согласована с избирательной комиссией. Адвокат предлагала вызвать для дачи показаний главу избиркома, но суд не согласился. Еще сторона защиты приобщила к материалам административного дела распечатанные страницы с публикациями официальных пабликов комитетов. На ресурсах органов государственной власти также не пренебрегают ссылками на запретные соцсети, а перед законом должны быть равны все без исключений, добавила госпожа Баханович.

«Приобщены публикации государственных органов, которые на тот момент точно так же использовали ссылки и логотипы данных социальных сетей. Хотелось бы обратиться к статье19 Конституции Российской Федерации, что у нас все равны перед законом и судом. Если мы привлекаем к ответственности одного человека, который совершил правонарушение, по мнению правоохранительных органов, то нужно повсеместно это делать»,— сказала адвокат.

Постановление об аресте ставит под угрозу избирательную кампанию активиста Кострова. В сентябре он собирался баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Петербурга от «Справедливой России» по одномандатному округу № 1, расположенному в Адмиралтейском районе. Действующее законодательство о выборах запрещает быть избранными лицам, привлеченным к ответственности за демонстрацию экстремистской символики, в течение года.

Руководитель городского отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» заявила, что партия намерена оспорить постановление. Решение суда она назвала несправедливым.

«Мы прекрасно понимаем, что Ярослав выбит из избирательной гонки. Очень надеюсь, что он все-таки в списочной части у нас останется кандидатом, а по одномандатному округу, скорее всего, он физически не сможет подать документы. Мы будем оспаривать решение. Может, удастся сократить срок ареста, но я понимаю, что этот прецедент и создан для того, чтобы он не успел подать документы. Ну, вот такая "борьба" с неудобными конкурентами на выборах. Очень жаль. Но я уверена, что команда Кострова в любом случае будет бороться»,— сказала госпожа Тихонова.

Костров принимает участие в выборах в качестве кандидата с 2021 года. Позже он предпринимал попытки получить мандат муниципального депутата. Занять какую-либо выборную должность ему не удавалось. Также Костров является инициатором ряда городских референдумов. Он хотел выдвинуть на общегородское голосование вопрос о запрете арендных электросамокатов и об отмене регионального закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Дальше собраний инициативных групп развить тему не удалось.

За прошедший год протоколы о демонстрации запрещенной символики в отношении городских политиков петербургские силовики начали составлять чаще. Неделей ранее суд в Петербурге арестовал на 10 суток лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленобласти Ивана Апостолевского за текстовую ссылку на запрещенную соцсеть. Сам пост был размещен еще в 2018 году. В течение года из-за протоколов по этой статье лишись права на избрание два депутата Заксобрания: бывший руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов и его соратница Ольга Штанникова. Также из-за штрафа за демонстрацию запрещенной символики утратил право на избрание лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Правоприменительная практика по статье о публичной демонстрации экстремистских символов также складывается в Москве. Накануне, 13 июля, протокол составили на экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина, незадолго до этого признанного Минюстом иностранным агентом (что также закрывает ему доступ к выборам). Ему полиция вменяет репост видеоролика, в котором на 10 секунд появляется портрет оппозиционера Алексея Навального.

Константин Леньков