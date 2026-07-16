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ПСБ выдал 20 тысяч «Карт жителя Ярославской области»

ПСБ вручил памятный подарок 20тысячному держателю «Карты жителя Ярославской области». Юбилейную карту получил ярославец Сергей Филиппов, который оформил ее через МФЦ и воспользовался льготными предложениями банка, доступными только держателям «Карты жителя».

Фото: Пресс-служба ПСБ

Фото: Пресс-служба ПСБ

Церемония вручения прошла в региональном правительстве в теплой и праздничной атмосфере. Памятный подарок юбилейному держателю «Карты жителя» вручили Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ, и Марина Кашина, заместитель председателя правительства Ярославской области.

«Для ПСБ важно, что проект “Карта жителя Ярославской области” нашел отклик у тысяч жителей региона и стал частью их повседневной жизни. Достижение отметки в 20 тысяч держателей подтверждает, что совместная работа банка и регионального правительства приносит реальные удобства нашим гражданам: карта упрощает оплату услуг, в том числе, дает возможность получить льготы, положенные определенным категориям жителей области, открывает доступ к специальным предложениям банка и поддерживает локальный бизнес. Мы будем продолжать развивать проект, чтобы он оставался простым, надёжным и удобным для каждого ярославца»,— отметил Дмитрий Макеев.

«Мы видим, что доверие к проекту растет. К нему присоединились свыше 60 организаций-партнеров, представляющих сферы культуры, здравоохранения и услуг, а количество держателей карты достигло 20 тысяч человек. Проект является продолжением нашего сотрудничества с ПСБ, объединяет социальную поддержку государства и технологические возможности крупного банка. Функционал карты планируется расширять, подключая новые сервисы. Вместе с ПСБ создаем современные, безопасные и понятные инструменты для людей, которые экономят их время и делают жизнь проще»,— подчеркнул Михаил Евраев, губернатор Ярославской области.

«О “Карте жителя Ярославской области” и ее возможностях я узнал из рекламы в интернете и оформил карту через МФЦ. В ближайшее время планирую покупку билетов на речной транспорт со скидкой по “Карте жителя”. Изучил внимательно предложения по программе лояльности, собираюсь воспользоваться скидками, которые предоставляют музеи региона и фитнес-центры. “Карта жителя” действительно удобна: ей можно расплачиваться в транспорте и магазинах, но есть важное отличие — хорошие скидки по программе лояльности и возможность открыть вклад в ПСБ под высокий процент. Конечно, большой неожиданностью для меня стало то, что я оказался 20-тысячным держателем карты. Спасибо банку ПСБ и правительству региона за подарки»,— рассказал Сергей Филиппов.

Проект «Карта жителя» реализуется в Ярославской области с января 2026 года, и на сегодняшний день банк значительно расширил предложения для держателей, которым теперь доступны бесплатная юридическая поддержка, консультации психологов и специалистов ЗОЖ по программе «Год заботы от ПСБ», программа финансовой грамотности «ЯМудрый» и уникальные предложения по вкладам.

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