Ливни и грозы ожидаются в Краснодаре во второй половине дня 16 июля

Во второй половине дня 16 июля в Краснодаре и на территории Краснодарского края ожидаются ливневые дожди и грозы. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погодные условия в регионе будут формироваться под влиянием неустойчивых воздушных масс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Синоптик сообщил, что днем в атмосфере начнется активное развитие кучево-дождевой облачности. Именно она станет причиной ливней и гроз, которые ожидаются во второй половине дня в краевой столице и других районах Кубани.

По прогнозу, днем температура воздуха в Краснодаре составит от +27 до +29 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, однако во время грозы возможны порывистые усиления.

Атмосферное давление, по данным специалиста, останется практически без изменений и составит 756 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.

По предварительному прогнозу, уже 17 июля погодные условия улучшатся. Осадки прекратятся, ночью температура воздуха составит +18…+20 градусов, а днем воздух прогреется до +28…+30 градусов.

В Краснодарском крае до конца суток 16 июля действует экстренное предупреждение о непогоде. Ожидаются сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20 м/с. Из-за обильных осадков уровень воды в реках юго-восточной части региона может повыситься до неблагоприятных отметок, сообщили в краевом управлении МЧС.

«Ъ-Кубань» писал, что из-за циклона над восточной частью Черного моря ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами — сильные ливни и град. Температура днем составит +27…+29 градусов, ветер 4–9 м/с с усилением при грозах.

Мария Удовик