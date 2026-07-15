Циклон над Черным морем ухудшит погоду на Кубани

Погодные условия в Краснодарском крае 15 июля будут определяться влиянием циклона, сформировавшегося над восточной частью Черного моря. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, а в отдельных районах осадки могут приобрести характер сильных ливней с возможным градом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, на погоду Кубани окажет влияние периферия циклона, расположившегося над восточной частью Черного моря. По его данным, в течение дня в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные осадки, а в ряде муниципалитетов ожидаются интенсивные ливни с грозами. Также не исключается выпадение града.

Согласно прогнозу, температура воздуха днем составит от +27 до +29 градусов. Ветер будет юго-западным со скоростью 4–9 м/с, при прохождении гроз его порывы могут усиливаться. Атмосферное давление существенно не изменится и сохранится на уровне 757 мм ртутного столба, что соответствует климатической норме.

Синоптик также отметил, что неустойчивая погода сохранится и в середине недели. Осадки продолжатся, при этом существенных изменений температурного фона не ожидается.

Непогода уже затронула Черноморское побережье Краснодарского края. Ранее сильные ливни прошли в Сочи, где отдельные участки дорог оказались подтоплены. Из-за интенсивных осадков на некоторых улицах наблюдалось скопление воды, а на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений.

По информации экстренных служб, штормовое предупреждение распространяется не только на Сочи, но и на основную территорию Краснодарского края. До конца суток 16 июля в регионе сохраняется вероятность сильных дождей, гроз, локальных ливней и других неблагоприятных погодных явлений. Жителям и гостям края рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и отдыха на открытом воздухе.

Мария Удовик