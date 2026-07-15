В июне на Кубани выдали 10 тысяч POS-кредитов на 641 млн рублей

По итогам июня 2026 года российские банки выдали 240,97 тыс. POS-кредитов на покупку товаров, что на 8% больше, чем месяцем ранее. Объем выдач вырос на 13%, до 15,53 млрд руб., сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В годовом выражении количество оформленных товарных кредитов увеличилось на 24%, а их объем — на 20%. На Кубани выдали порядка 10 тыс. таких кредитов на 641 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средний размер POS-кредита в июне составил 64 тыс. руб. против 62 тыс. руб. в мае. Средний срок кредитования сохранился на уровне 17 месяцев, а полная стоимость кредита увеличилась с 25,5% до 25,8%.

Во втором квартале россияне оформили 687,53 тыс. товарных кредитов на 42,84 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 24%, объем — на 18%. Относительно первого квартала число кредитов увеличилось на 5%, тогда как объем сократился на 1%.

За первое полугодие 2026 года банки предоставили 1,34 млн POS-кредитов на общую сумму 85,93 млрд руб. Это на 20% больше по количеству и на 19% по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем по сравнению со вторым полугодием 2025 года количество выдач снизилось на 7%, а объем — на 13%.

В число регионов-лидеров по объему выдачи товарных кредитов в июне вошел Краснодарский край. Жителям региона было выдано 9,95 тыс. POS-кредитов на 641,98 млн руб., что на 6% больше по количеству и на 11% больше по объему, чем в мае. По этому показателю Кубань заняла четвертое место в стране после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Самые крупные товарные кредиты в июне оформляли жители Чечни, где средний размер займа составил 80 тыс. руб., Москвы (79 тыс. руб.) и Чукотского автономного округа (77 тыс. руб.). Наиболее продолжительный средний срок кредитования зафиксирован в Ингушетии — 26 месяцев, минимальный — в Севастополе, где он составил 12 месяцев. По итогам первого полугодия наиболее высокий уровень распространенности POS-кредитования отмечен в Северной Осетии, а самый низкий — в Ингушетии.

Вячеслав Рыжков