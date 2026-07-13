На Кубани на 7,3% снизился пассажиропоток на электричках

Пассажиропоток пригородных поездов в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года сократился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в компании «Кубань Экспресс-Пригород», за шесть месяцев электричками воспользовались 8,24 млн пассажиров, что составляет 92,7% от показателя января—июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом в июне перевозчик зафиксировал рост спроса относительно мая: количество пассажиров увеличилось на 18,7%, до 1,68 млн человек. Однако в годовом выражении июньский пассажиропоток оказался на 18,4% ниже прошлогоднего уровня.

Наиболее востребованными остаются маршруты Большого Сочи—Туапсе—Сириус, Сочи—Сириус, Туапсе—Аэропорт Сочи и Сочи—Роза Хутор. Средняя заполняемость поездов на этих направлениях достигает 70–100%.

В число пяти самых популярных маршрутов также вошло направление Краснодар—Новороссийск. Рост интереса к нему перевозчик связывает с запуском в декабре 2025 года туристического «Исторического экспресса», следующего в центр винного туризма «Абрау-Дюрсо» с включенным трансфером.

Для обновления подвижного состава с декабря 2025 года по март 2026 года на сочинском направлении было назначено 47 дополнительных рейсов. Во втором полугодии компания рассчитывает получить новые электропоезда серий ЭПЗД и «Финист», которые заменят часть устаревшего парка.

Вячеслав Рыжков