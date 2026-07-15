Жительницу Петербурга обвинили в краже 4 тысяч евро перед рейсом в Сочи

В аэропорту Пулково транспортные полицейские раскрыли кражу 4 тыс. евро из сумки, которую пассажир оставил у терминала оплаты парковки. После совершения преступления подозреваемая вылетела рейсом Санкт-Петербург—Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В дежурную часть транспортной полиции обратился 25-летний житель Санкт-Петербурга. Он сообщил, что оставил сумку на парковке возле терминала оплаты, после чего обнаружил пропажу находившихся в ней денежных средств. Размер ущерба составил 4 тыс. евро.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личность предполагаемой злоумышленницы и задержали ее. По данным правоохранителей, фигуранткой уголовного дела стала 35-летняя жительница Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что женщина заметила оставленную без присмотра сумку и похитила из нее деньги. Остальные находившиеся в сумке вещи она передала в стол находок аэропорта, после чего вылетела в Сочи рейсом из Санкт-Петербурга.

Сотрудники полиции изъяли похищенные денежные средства и вернули их законному владельцу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже.

В полиции сообщили, что санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. На время расследования в отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте полицейские задержали 35-летнего приезжего из Ставропольского края, который обналичил 250 тыс. руб. с кредитной карты своей знакомой из Удмуртии, воспользовавшись тем, что она забыла забрать карту после его помощи с внесением наличных. Мужчина пять раз снял по 50 тыс. руб., планируя покрыть долги, но был вычислен по камерам и задержан оперативниками.

Мария Удовик