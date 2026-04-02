Полиция Сочи задержала приезжего за кражу денег с чужой кредитной карты

Полицейские Сочи задержали 35-летнего приезжего из Ставропольского края по подозрению в краже денежных средств с чужой кредитной карты. Об этом сообщили в полиции города-курорта.

Согласно данным полиции, мужчина обналичил с кредитной карты своей подруги из Удмуртии 250 тыс. руб. Установлено, что гражданка попросила приятеля внести наличные деньги на карту, но забыла ее забрать.

Подозреваемый пять раз снимал с кредитной карты по 50 тыс. руб. По предварительным сведениям, он планировал покрыть свои задолженности. В результате мужчину задержали оперативники уголовного розыска полиции Адлерского района, его отследили по камерам.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье о краже, ему грозит наказание до шести лет лишения свободы. Денежные средства изъяты и возвращены законной владелице.

