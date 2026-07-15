Суд в Сочи оставил в силе приговор экс-главе Советского райсуда Ростова

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил без изменения приговор бывшему председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону Елене Коблевой, осужденной за получение взятки. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В феврале 2026 года Елена Коблева была приговорена к десяти годам лишения свободы. Суд установил, что в 2022 году она получила 500 тыс. руб. за вынесение решений о возврате бригадиру рыболовецкой артели Владимиру Боженко ранее конфискованных сетей и лодок.

По этому же делу Владимир Боженко был осужден на девять лет колонии строгого режима за дачу взятки. Предприниматель Николай Студеникин, выступавший посредником при передаче денежных средств, получил шесть лет колонии общего режима. Он стал единственным фигурантом, признавшим вину.

В апелляционных жалобах Елена Коблева и Владимир Боженко просили отменить обвинительный приговор и оправдать их. Защитник Владимира Боженко Андрей Шаповалов заявил «Ъ», что выводы суда, по мнению стороны защиты, основаны на предположениях, а в материалах дела отсутствуют сведения о месте и времени передачи денег. Кроме того, адвокат указал, что стоимость конфискованных орудий лова была существенно ниже суммы предполагаемой взятки.