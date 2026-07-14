Экс-глава Советского райсуда Ростова Коблева не смогла оспорить приговор

Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) оставил без изменений приговор Елене Коблевой, бывшему председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону, сообщили “Ъ” в пресс-службе суда. В феврале этого года Елена Коблева была приговорена к десяти годам колонии за получение взятки в размере 500 тыс. руб. Установлено, что в 2022 году судья Коблева обеспечила вынесение решений о возвращении бригадиру рыболовецкой артели Владимиру Боженко конфискованных сетей и лодок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Владимир Боженко осужден на девять лет колонии строгого режима за дачу взятки. Предприниматель Николай Студеникин, который вел переговоры в интересах Владимира Боженко, приговорен к шести годам общего режима за посредничество во взяточничестве, он единственный из подсудимых, кто признал вину.

В апелляционной жалобе Елена Коблева и Владимир Боженко просили их оправдать. Адвокат Андрей Шаповалов, защитник Владимира Боженко, в разговоре с “Ъ” высказал мнение о том, что приговор построен на предположениях, неизвестны место и время передачи денег. Также не выяснена возможность Владимира Боженко собрать указанную в приговоре сумму, при этом конфискованные орудия лова стоят значительно меньше, чем 500 тыс. руб., уточнил адвокат.

Анна Перова, Краснодар