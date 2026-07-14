Закон о социальной поддержке участников СВО на Кубани планируют принять в июле

Законопроект, которым вносятся изменения в ряд законов Краснодарского края о предоставлении мер социальной поддержки участникам Специальной военной операции (СВО) и членам их семей, планируют принять в окончательном чтении на июльской сессии регионального парламента. Об этом на планерном заседании Законодательного собрания Кубани сообщил зампредседателя ЗСК, глава комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Николай Петропавловский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Он отметил, что проект закон подготовлен министерством труда и соцразвития Краснодарского края. Изменения в нормативные акты, по словам господина Петропавловского, направлены на помощь участникам СВО и членам их семей. «Сейчас документ дорабатывается, чтобы принять его в целом на ближайшей сессии»,— констатировал глава комитета.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на предыдущей пленарке депутаты ЗСК приняли в первом чтении изменения в ряд региональных законодательных актов, предусматривающих поддержку лиц, принимающих (принимавших) участие в СВО. В частности, уточняются категории лиц, имеющих право на газификацию домовладений, а также на получение путевок в детские лагеря. Кроме того, предложено в приоритетном порядке осуществлять социальное обслуживание и оказание государственной социальной помощи участникам СВО и членам их семей на дому, в стационарной и полустационарной формах.

Кроме того, депутаты в ходе 84-й сессии приняли изменения в краевой закон «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Краснодарском крае». Законопроект разработан в целях более оперативного реагирования на обращения участников СВО и членов их семей. В частности, изменениями предлагается сократить общий срок рассмотрения их письменных обращений, поступивших в государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения — с 30 дней до 20 дней со дня регистрации таких обращений. Кроме этого, в действующий закон вводится новая статья, устанавливающая дополнительные гарантии при реализации права на личный прием, а также категории лиц, обладающих правом на внеочередной личный прием, распространив указанное право на участников СВО, членов их семей, граждан старше 70 лет, беременных женщин и других лиц.

Также на планерке ЗСК поднимались вопросы обеспечения землей участников СВО, их санаторно-курортного лечения, льгот и мер поддержки в образовании, спорте, жилищной, финансовой и иных сферах.

«Проведена большая работа. Многие вопросы уже урегулированы, другие находятся на стадии принятия. Часть из них будет включена в повестку ближайших сессий. В целом можно отметить, что за достаточно непродолжительный период времени нам удалось очерченные в Указе главы государства темы переложить в законодательные нормы. И эту работу во взаимодействии с органами исполнительной власти необходимо довести до логического завершения»,— подытожил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых